Policial penal recebia R$ 50 mil por entrega e comprou moto de luxo por R$ 60 mil à vista, diz polícia

O policial Côrte teria adquirido à vista a motocicleta Kawasaki que ostentava pelas ruas de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O policial penal Francisco Fábio da Silva Côrte, de 33 anos, recebia R$ 50 mil por cada carregamento de drogas e celulares que conseguia introduzir no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), segundo investigação da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Com os recursos recebidos do crime organizado, ele teria adquirido à vista uma motocicleta de luxo, modelo Kawasaki, avaliada em cerca de R$ 60 mil.

O policial foi preso na madrugada do último dia 7, enquanto içava, da guarita G7, uma nova remessa de materiais ilícitos com o uso de uma corda. A ação foi flagrada pelas câmeras do sistema de segurança e interrompida por uma equipe do Grupo Tático Prisional (GTP), unidade de elite da Polícia Penal.

De acordo com o delegado Estéfano Santos, chefe da Draco, Francisco Côrte operava com apoio de pelo menos quatro cúmplices do lado de fora do presídio. Os colaboradores se aproximavam, em duplas, da muralha do Iapen durante os plantões do servidor e deixavam mochilas com entorpecentes e aparelhos eletrônicos aos ‘pés’ da guarita. O policial, então, puxava os materiais para dentro e os repassava a detentos ligados a organizações criminosas.

A Polícia Penal já havia identificado comportamentos suspeitos e iniciou o monitoramento. Francisco já estava sob vigilância interna e foi flagrado por câmeras posicionadas dentro e fora do presídio. As imagens mostram, por volta das 4h30, dois homens se aproximando do muro externo – próximo ao terreno da Amprev, uma área de mata – e o policial puxando o carregamento amarrado à corda.

Materiais apreendidos

Durante a prisão, foram apreendidos 25 celulares, carregadores, vários quilos de drogas e uma garrafa de refrigerante contendo whisky. Todo o material estava dentro de uma mochila. Na residência do servidor, na zona norte de Macapá, os agentes encontraram também um notebook, um tablet, seu celular pessoal e dois drones – que, segundo a polícia, podem ter sido utilizados para transportar materiais por cima da muralha da unidade prisional.

Além disso, foi apreendida a motocicleta de luxo, modelo Kawasaki, que teria sido adquirida à vista com o dinheiro das entregas ilegais.

Corrupção

Francisco atua na Polícia Penal desde 2014, mas havia apenas dois meses que exercia função de guarda no chamado Cadeião do Iapen. Ele era da mesma turma de formação do policial penal Jônatas Marques, preso em novembro de 2024 também por tentar introduzir ilícitos na unidade.

Prteso pelos próprios colegas de farda, que já tinham sido alertados pelas equipes de inteligência da Polícia Penal, Francisco Côrte segue preso.