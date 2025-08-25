Portaria permite compra de açaí do Amapá após tarifaço dos EUA

Senador Randolfe Rodrigues em exportadora de açaí do Amapá; estados e municípios poderão comprar alimentos sem licitação

Da REDAÇÃO

Uma portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, publicada neste domingo (24), criou um novo caminho para escoar a produção de alimentos que deixou de ser exportada aos Estados Unidos após o aumento de tarifas imposto pelo governo norte-americano. A medida autoriza que União, estados e municípios adquiram diretamente esses produtos, sem necessidade de licitação.

No Amapá, o principal item da pauta é o açaí, que figura entre os mais impactados. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) comemorou a decisão e destacou que os alimentos poderão abastecer escolas públicas, hospitais e estoques governamentais. “Tarifaço: o açaí poderá ser comprado diretamente pelos governos”, afirmou.

Para participar, os produtores deverão apresentar uma Declaração de Perda (DP) comprovando os prejuízos causados pela nova taxação norte-americana. Segundo a portaria, a lista de alimentos contemplados poderá ser ampliada conforme avaliação dos ministérios.

Randolfe esteve no Amapá ao lado de representantes da ApexBrasil, em reuniões com exportadores, e defendeu que a iniciativa faz parte do Plano Brasil Soberano, lançado pelo Governo Lula, para reduzir os impactos econômicos e abrir alternativas ao setor produtivo local.