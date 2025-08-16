Portuguesa é campeã amapaense em final equilibrada contra o Ypiranga

Por JONHWENE SILVA

Em um jogo marcado pelo equilíbrio do início ao fim, o Portuguesa, do bairro do Muca, venceu o Ypiranga Clube na final do Campeonato Amapaense de Futebol Feminino. A Lusa amapaense conseguiu marcar um gol e segurou o resultado até o apito final.

Apesar do equilíbrio, as duas equipes criavam oportunidades, mas pecavam nas finalizações. A Portuguesa reclamou um pênalti aos 17 minutos, quando a atacante Loira Soure foi atingida pelas costas após um lateral, dentro da área. O árbitro mandou seguir.

Do lado do Ypiranga, as saídas rápidas de contra-ataque levavam perigo, principalmente com a meio-campista Alice, que teve dificuldade diante da marcação imposta pelas adversárias. Em lances de bola parada, o negro-anil também ameaçava. A primeira etapa terminou sem gols.

No segundo tempo, logo aos 14 segundos após o apito inicial, a bola sobrou na entrada da área e Naty aproveitou para acertar um chute forte, abrindo o marcador. O gol não intimidou o Ypiranga, que iniciou uma pressão ofensiva. Em jogadas de Rita, Alice e Jayana, a equipe chegou perto, mas não conseguiu concluir em gol.

A Portuguesa se fechou e apostava nos contra-ataques, especialmente em lances conduzidos pela meio-campista Jenifer. Apesar da pressão, o Ypiranga continuava desperdiçando as chances criadas, e a Lusa do Muca segurou a vantagem até o fim, garantindo a vitória por 1 a 0 e o título estadual da competição.

“Fizemos um campeonato de superação e muita dificuldade. Juntamos um grupo experiente e que deu liga. Estamos muito felizes pelo título, pois esse grupo merecia muito por tanto sacrifício. Vamos comemorar”, destacou Jenifer, meio-campista da Portuguesa.

A atacante Paula, do Ypiranga, lamentou o resultado, mas elogiou a postura da equipe em campo:

“Infelizmente, não é o resultado que a gente queria. Não faltou vontade e determinação, principalmente depois do gol que levamos. Levantar a cabeça e seguir em frente”, afirmou.

Com o título, a Portuguesa garante vaga em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria.