Procurado há 17 anos por homicídio no Pará é capturado no Amapá

Um homem de 67 anos, acusado de cometer um homicídio no sul do Pará em 2008, foi capturado nesta quinta-feira (21) em uma área rural de Macapá. Identificado como Itamir Alves Lordeiro, o foragido estava em um terreno de sua propriedade, no km 12 da BR-210, quando foi surpreendido por agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça paraense. Após ser detido, Itamir foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), onde segue à disposição da Justiça. A polícia não divulgou detalhes sobre o homicídio, apenas que o crime ocorreu em Redenção, no Pará, e que, desde então, o acusado levava uma vida aparentemente normal na capital amapaense.

Segundo o delegado Bernardo Carrano, titular da DECCP, a prisão ocorreu de forma tranquila, sem resistência. Ele destacou que Itamir será submetido a audiência de custódia e, posteriormente, encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará o recambiamento ao Pará.

“Esse indivíduo teria perpetrado um homicídio em 2008, em Redenção, e desde então residia aqui no estado do Amapá. A prisão foi cumprida dentro da legalidade. Agora, ficará à disposição da Justiça do Pará”, explicou Carrano.

O delegado ressaltou ainda a importância da colaboração da sociedade por meio de denúncias anônimas, que auxiliam na localização de foragidos.

“A população é muito importante para que consigamos lograr êxito e localizar outros foragidos no Amapá. Além disso, a integração entre as polícias do Pará e do Amapá foi fundamental para que essa captura fosse realizada”, concluiu.