Quando a imagem diz tudo

Por SELES NAFES

Um vídeo revelador divulgado no início da tarde deste domingo (17) confirma a versão dos jornalistas presos durante a visita do prefeito Antônio Furlan (MDB) às obras do Hospital Municipal de Macapá, na zona norte da cidade. As imagens mostram o momento exato em que o prefeito agride fisicamente um dos comunicadores da equipe do blogueiro Heverson Castro.

No vídeo, Furlan é questionado por Heverson sobre um possível atraso nas obras, iniciadas em 2023. Em um primeiro momento, o prefeito sorri e se afasta, entrando na área da construção.

Em seguida, no entanto, retorna e aplica uma espécie de “chave de pescoço” em Iran Fróes, um dos integrantes da equipe, arrastando-o para fora da obra. A agressão só é contida com a intervenção de um assessor do próprio prefeito.

Logo após o episódio, iniciou-se uma sequência de bate-bocas. Heverson Castro, Iran Fróes e Marshal foram imobilizados por membros da comitiva e detidos pela Guarda Civil Municipal.

Eles foram apresentados primeiro no Ciosp do Pacoval e, depois, na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde duas servidoras da prefeitura alegaram ter sido agredidas pelos comunicadores.

Apesar da confusão, Furlan não registrou boletim de ocorrência e não foi agredido, ao contrário do que tem sido amplamente divulgado por seus apoiadores nas redes sociais.

Até as 14h deste domingo, Heverson Castro e os dois colegas continuavam presos.

Nota da Prefeitura

Mais cedo, a Prefeitura de Macapá divulgou uma nota pública de repúdio, acusando os jornalistas de conduta agressiva:

“A Prefeitura de Macapá repudia a conduta de violência ocorrida na manhã deste domingo, 17, durante a Agenda de Cidadania do prefeito Dr. Furlan. […] O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos identificados como Marshal e Iran Fróes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente. […] A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população.”

As imagens, no entanto, colocam a versão oficial em xeque e devem ser utilizadas pela defesa dos comunicadores no curso da investigação. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e deverá ter novos desdobramentos nos próximos dias.