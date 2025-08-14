Quase 30 anos depois, jagunço que matou amigo do patrão por vingança no MA é preso no AP

Antônio José Alves Guida foi preso pela equipe do Núcleo de Investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Após permanecer foragido por quase três décadas, um antigo jagunço de uma fazenda no estado do Maranhão foi preso no Amapá, acusado de homicídio cometido em 1996 em Açailândia (MA).

O crime, segundo a polícia maranhense, ocorreu por vingança: Antônio José Alves Guida, hoje com 64 anos, matou a vítima, que era amiga do proprietário da fazenda onde ele trabalhava, após ser denunciado por furtar gados e consequentemente demitido.

À época, Antônio tinha 35 anos e a vítima, 50. Testemunhas relataram que o jagunço era uma pessoa violenta e costumava andar armada. O homicídio foi praticado com disparos de revólver calibre .22, ceifando a vida da vítima de forma premeditada.

Desde o início do processo, Antônio nunca havia sido localizado para responder à ação penal. Por isso, a Justiça do Maranhão expediu mandado de prisão preventiva, que finalmente foi cumprido no Amapá pela equipe do Núcleo de Investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Amapá, após solicitação de apoio da delegacia de Açailândia.

“Hoje [quarta, 13] demos cumprimento a um mandado de prisão preventiva de homicídio expedido pela Justiça do Maranhão. O acusado estava foragido há 29 anos e finalmente pôde ser localizado, na zona norte de Macapá”, afirmou o delegado Leonardo Leite, da DHPP.

Guida será conduzido à audiência de custódia para que sejam definidos os próximos passos da ação penal.

“A prisão marca o fim de quase 30 anos de impunidade e reforça o compromisso das autoridades em responsabilizar autores de crimes graves, independentemente do tempo decorrido”, comentou o delegado Leonardo Leite.