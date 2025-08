“Quero ser delegado da PF”, diz aluno do Amapá premiado em 3 olimpíadas de matemática

Pedro Victor é a prova de que o talento, quando somado à educação pública de qualidade, pode abrir portas para um futuro brilhante.

Por RODRIGO DIAS

Aos 15 anos, Pedro Victor Santos se tornou um símbolo de excelência e determinação. Morador do bairro Hospitalidade, em Santana, e aluno da Escola Estadual de Gestão Compartilhada Militar Afonso Arinos de Melo Franco, na área portuária, ele é a prova de que o talento, quando somado à educação pública de qualidade, pode abrir portas para um futuro brilhante.

Filho de servidores públicos, Pedro iniciou sua trajetória na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2022. Desde então, construiu um currículo impressionante: são cinco medalhas conquistadas em etapas nacionais e regionais da OBMEP – três de bronze, uma de prata e uma de ouro.

O bom desempenho o levou a ser um dos 120 selecionados para o 9º Encontro do Hotel Hilbert, em Natal (RN), programa de iniciação científica que reúne os melhores estudantes do país em estudos avançados de matemática.

Mas o talento de Pedro vai além dos números. Ele já acumula cerca de 20 medalhas em diversas competições acadêmicas, como a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, em que conquistou o ouro no ano passado. Para ele, as olimpíadas científicas são muito mais que competições: são oportunidades de crescimento pessoal e intelectual.

“As olimpíadas científicas me proporcionam experiências muito interessantes. No ano passado, tive um grande desenvolvimento intelectual, além de momentos de confraternização e atividades lúdicas”, relata o estudante.

Pedro também faz questão de valorizar o papel da escola pública em sua formação.

“A escola pública me deu a chance de mostrar meu talento em matemática e outras áreas do conhecimento, oferecendo uma grande qualidade de ensino, principalmente por ser uma escola militar”, destacou.

Com o sonho de seguir carreira na segurança pública, Pedro deseja se tornar delegado da Polícia Federal. Ele acredita que o estudo contínuo é o caminho para alcançar esse objetivo e considera sua trajetória um exemplo da força do ensino público.

“As olimpíadas científicas, proporcionadas pelo governo federal, são uma grande oportunidade de demonstrar nosso talento e conhecimento e, se Deus quiser, conseguir um ótimo desempenho e um futuro promissor”, afirmou.

As conquistas de Pedro foram reconhecidas na Cerimônia de Premiação da OBMEP 2024, no Amapá, que homenageou os estudantes com desempenho de destaque em todo o estado. O evento reuniu autoridades, familiares e educadores para celebrar o mérito estudantil e a capacidade transformadora da educação pública.

O coordenador regional da OBMEP no Amapá, Steve Araújo, destacou a evolução da participação do estado na olimpíada ao longo dos anos.

“Começamos com cerca de 30 mil alunos e 40 escolas participando. Hoje, são mais de 140 mil estudantes e mais de 190 escolas envolvidas nesse projeto, que tem como objetivo identificar talentos naturais e apoiá-los em sua jornada acadêmica”, explicou.

Nesta edição, 17 estudantes do Amapá foram reconhecidos com medalhas nacionais, e cerca de 140 receberam menções honrosas em nível estadual. Alunos da rede privada também foram contemplados.