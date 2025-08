Recém-saído do Iapen, homem disfarçava entrega de drogas com serviços de guincho e reboque

Ele foi preso em flagrante com tabletes de drogas no bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 42 anos, que havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (30), no bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. Ele é acusado de tráfico de drogas e, segundo a Polícia Civil, utilizava uma empresa de reboque e guincho como fachada para a atividade criminosa.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, adjunto da DENARC, o investigado foi identificado após trabalho de inteligência que revelou seu envolvimento com a venda de entorpecentes no modelo “delivery”.

“O investigado tem uma empresa de reboque e guincho de veículos e se valia dessa atividade lícita para praticar o tráfico de drogas, utilizando o veículo de guincho para transportar material entorpecente”, explicou o delegado.

Além de já possuir antecedentes criminais, o homem estava em liberdade há pouco tempo, após cumprir pena no sistema prisional amapaense. Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que agora aguarda decisão do Poder Judiciário. Ele foi encaminhado para audiência de custódia. O nome do infrator não foi divulgado pelas autoridades.