Retomada da mineração em Pedra Branca vai gerar 300 empregos, diz grupo

Representantes do Grupo RCS foram recebidos pelo prefeito Marcelo Pantoja

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A mineração de ouro volta a movimentar a economia de Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá. Na manhã desta quarta-feira (13), o prefeito Marcelo Pantoja (União) recebeu, na sede da prefeitura, representantes do Grupo RCS, que confirmou a retomada das operações na Mina Tucano.

Desde setembro de 2024 a mineração está paralisada na área em função da crise na empresa. Em novembro do ano passado, funcionários da Mina Tucano com salários atrasados fizeram um protesto na porta da promotoria de justiça do Ministério Público no município. No mesmo mês, uma fabricante levou embora todos os caminhões que foram vendidos para a Mina Tucano por falta de pagamentos.

Nos últimos meses, a paralisação das atividades impactou diretamente as finanças municipais, causando atraso no pagamento de servidores e prejudicando investimentos. Para a gestão, a volta da exploração mineral é essencial para restabelecer o equilíbrio econômico e garantir a execução de projetos públicos.

“O município de Pedra Branca do Amapari tem seu principal vetor econômico ligado à exploração mineral, gerando empregos, renda e royalties, o que possibilitou o desenvolvimento da nossa cidade e permitiu um salto nos indicadores e na infraestrutura do município”, lembrou o prefeito Marcelo Pantoja.

A RCA é uma prestadora de serviços da Mina Tucano, e será responsável pelos serviços de manutenção da planta nos próximos cinco meses.

A empresa anunciou que já iniciou as contratações e pretende gerar mais de 300 empregos diretos para trabalhadores da região, que também compreende o vizinho municípo de Serra do Navio, a 220 km de Macapá.