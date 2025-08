Levítico 21

Os católicos atribuem a “Oração da Paz” a São Francisco de Assis, mas estudiosos afirmam que se trata de um autor anônimo. Seja de quem for, o mais importante é a essência da mensagem, uma das mais belas do cristianismo. Em Levítico 21, vemos novas instruções cerimoniais de Deus ao povo hebreu. Quem representa o Criador precisa dar o exemplo. Tenha uma ótima terça-feira (5) com nosso Senhor Jesus!