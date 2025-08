Sem comida, emprego e água, mãe de 10 filhos pede ajuda para reformar casebre

Desempregada, com dez filhos e vinte netos, ela sobrevive com trabalhos esporádicos como diarista e o benefício de R$ 400 de programa estadual.

Por RODRIGO DIAS

Em meio aos desafios da vida cotidiana, a história de Anaracy Valéria Almada Rodrigues, de 49 anos, reflete a resiliência e a força de tantas mães e avós brasileiras.

Desempregada, com dez filhos e vinte netos, ela sobrevive com trabalhos esporádicos como diarista e o benefício de R$ 400 do programa Renda para Viver Melhor. Sua casa, um pequeno casebre na Ponte da Moinha, bairro Novo Horizonte, em Macapá, é símbolo de uma luta diária por condições mínimas de dignidade.

A situação de Anaracy veio à tona após uma denúncia sobre a falta de água na comunidade. Durante a entrevista, ela fez um pedido simples, mas urgente: uma caixa d’água, nova ou usada, para armazenar o pouco de água que chega até sua residência. No entanto, a equipe de reportagem constatou que suas necessidades são ainda maiores.

O imóvel em que vive é um casebre de dois cômodos, com a estrutura comprometida. As madeiras estão podres e tortas, e o chão estala a cada passo, sinal do risco iminente. Em dias de chuva, a água invade a casa, transformando o que deveria ser um refúgio em um espaço de apreensão e insegurança.

“Mesmo diante de tanta dificuldade, eu sou feliz. Não sou casada, e sempre estou na luta para cuidar de meus netos e filhos”, conta ela, com uma força que desafia sua realidade.

No próximo 15 de agosto, Anaracy celebrará mais um ano de vida. Com a geladeira quase vazia e a despensa desolada, seu desejo de aniversário revela a profundidade da sua luta:

“Queria a caixa d’água de aniversário, seria ótimo. Mas, se preferirem me ajudar com madeira ou alimento, já será maravilhoso pra mim. Qualquer ajuda será bem-vinda, porque será de coração. Só quero poder recomeçar nesse novo ciclo da minha vida. Serei eternamente grata”.

Como ajudar

Quem puder contribuir com madeira, alimentos, a sonhada caixa d’água ou qualquer quantia para que ela possa reconstruir seu lar e sua dignidade, pode entrar em contato diretamente com Anaracy:

Telefone e WhatsApp: (96) 99138-1347

Chave Pix: (96) 99138-1347

Qualquer ajuda, por menor que seja, pode ser o ponto de partida para que Anaracy possa, finalmente, recomeçar.