Senador denuncia força-tarefa contra exploração de petróleo no Amapá

Senador afirma que ONGs e até o Ministério Público Federal atuam para impedir avanço de projetos estratégicos na região

Da REDAÇÃO

Em discurso no plenário nesta quarta-feira (13), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) classificou como um avanço importante para o Amapá a autorização do Ibama para o início das simulações operacionais da Petrobras na costa do estado, dentro do processo de licenciamento ambiental para exploração de petróleo na Margem Equatorial. O parlamentar, no entanto, alertou que o caminho até a efetiva produção ainda será longo e repleto de obstáculos.

Segundo ele, há uma espécie de força-tarefa formada por organizações não governamentais, pareceres técnicos e ações do Ministério Público Federal que atuariam para inviabilizar economicamente o projeto, sob o verniz da proteção do meio ambiente.

Lucas Barreto criticou propostas de criação de novas reservas costeiras.

— Faremos o que for preciso com a coragem que poucos têm de enfrentar de peito aberto um sistema perversamente preparado para impedir o desenvolvimento do Amapá. A luta pela exploração de petróleo e gás na costa amapaense não admite neutralidade confortável, muito menos discurso morno e oportunista — declarou.

O senador também manifestou apoio à bancada do Amazonas na defesa da conclusão da BR-319 (Manaus-Porto Velho), ressaltando que a rodovia é fundamental para a integração da Amazônia ao restante do país e para o escoamento da produção. Ao defender um modelo que concilie desenvolvimento e preservação, destacou que a floresta amazônica “é habitada, com gente viva que sonha, trabalha e merece prosperar”.