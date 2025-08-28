PRODUÇÃO BRASILEIRA

Série gravada no Pará alcança Top 4 mundial na Netflix e projeta Amazônia para o mundo

28, agosto, 2025
Produção baseada no livro de Edyr Augusto, dirigida por Fernando e Quico Meirelles, lidera audiência no Brasil e conquista destaque em 68 países
Por PEDRO PESSOA, correspondente do Portal SN em Belém

Gravada em cenários de Belém, do Marajó e de rios da Amazônia, a série Pssica conquistou um feito histórico. Em menos de uma semana disponível na Netflix, alcançou 5,2 milhões de visualizações em todo o mundo. O desempenho colocou a produção brasileira como a quarta série mais assistida globalmente, atrás apenas de Argentina na Lama (5,4 milhões), do drama britânico Refém (10,8 milhões) e da segunda temporada da americana Wandinha (13,4 milhões).

A série também entrou no Top 10 de audiência em 68 países e foi líder absoluta no Brasil, superando produções consagradas. No ranking nacional da plataforma, Pssica chegou a ocupar o 1º lugar, desbancando sucessos internacionais.

Inspirada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, Pssica retrata de forma crua e intensa a realidade amazônica. A trama acompanha Janalice (Domithila Catete), jovem raptada pelo tráfico humano em Belém e vendida para exploração sexual; Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água” que atua nos rios da região; e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família. As histórias se cruzam nas águas do rio Amazonas, sob a sombra da maldição conhecida como “a pssica”.

Fernando (Cidade de Deus) e filho Quico Meirelles

O Norte em evidência no mundo

A produção, dirigida por Fernando Meirelles e Quico Meirelles, preserva sotaques, costumes e paisagens do Pará, proporcionando ao público internacional uma imersão autêntica na vida ribeirinha. Filmada em locações reais, a série valoriza elementos regionais – do modo de vida nos rios ao linguajar amazônico – aproximando espectadores de 190 países da realidade do Norte do Brasil.

O sucesso da obra já repercute além da tela. O livro de Edyr Augusto voltou às listas de mais vendidos, inclusive em mercados como Estados Unidos e França, onde será relançado. Com a visibilidade alcançada, novos projetos estão em andamento, entre eles a adaptação de Os Éguas, outro título do autor paraense.

Edy Augusto com o diretor Quico Meirelles

Com quatro episódios de cerca de uma hora, Pssica mergulha no lado sombrio da Amazônia, em uma narrativa marcada por crime, violência e tensão psicológica.

Seles Nafes
