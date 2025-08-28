Série gravada no Pará alcança Top 4 mundial na Netflix e projeta Amazônia para o mundo

Produção baseada no livro de Edyr Augusto, dirigida por Fernando e Quico Meirelles, lidera audiência no Brasil e conquista destaque em 68 países

Por PEDRO PESSOA, correspondente do Portal SN em Belém

Gravada em cenários de Belém, do Marajó e de rios da Amazônia, a série Pssica conquistou um feito histórico. Em menos de uma semana disponível na Netflix, alcançou 5,2 milhões de visualizações em todo o mundo. O desempenho colocou a produção brasileira como a quarta série mais assistida globalmente, atrás apenas de Argentina na Lama (5,4 milhões), do drama britânico Refém (10,8 milhões) e da segunda temporada da americana Wandinha (13,4 milhões).

A série também entrou no Top 10 de audiência em 68 países e foi líder absoluta no Brasil, superando produções consagradas. No ranking nacional da plataforma, Pssica chegou a ocupar o 1º lugar, desbancando sucessos internacionais.

Inspirada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, Pssica retrata de forma crua e intensa a realidade amazônica. A trama acompanha Janalice (Domithila Catete), jovem raptada pelo tráfico humano em Belém e vendida para exploração sexual; Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água” que atua nos rios da região; e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família. As histórias se cruzam nas águas do rio Amazonas, sob a sombra da maldição conhecida como “a pssica”.

O Norte em evidência no mundo

A produção, dirigida por Fernando Meirelles e Quico Meirelles, preserva sotaques, costumes e paisagens do Pará, proporcionando ao público internacional uma imersão autêntica na vida ribeirinha. Filmada em locações reais, a série valoriza elementos regionais – do modo de vida nos rios ao linguajar amazônico – aproximando espectadores de 190 países da realidade do Norte do Brasil.

O sucesso da obra já repercute além da tela. O livro de Edyr Augusto voltou às listas de mais vendidos, inclusive em mercados como Estados Unidos e França, onde será relançado. Com a visibilidade alcançada, novos projetos estão em andamento, entre eles a adaptação de Os Éguas, outro título do autor paraense.

Com quatro episódios de cerca de uma hora, Pssica mergulha no lado sombrio da Amazônia, em uma narrativa marcada por crime, violência e tensão psicológica.