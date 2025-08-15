Sirva enquanto é tempo

Números 4

Certa vez, um homem numa cadeira de rodas, que passou por situações graves de saúde que lhe tiraram a mobilidade, decidiu aceitar a verdade de Jesus. No dia de seu batismo, ele lamentou não ter feito isso enquanto tinha saúde para poder ajudar mais na obra do Pai. Essa história nos faz pensar na importância de seguirmos a vontade de Deus o mais cedo possível. Quanto mais tempo demoramos, menos tempo temos para aproveitar cumprindo os ensinamentos de Jesus. Veja a análise de Números 4 e tenha uma ótima sexta (15)!