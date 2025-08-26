Suplente que pede mandato ocupado por Luana solta o verbo: ‘não segue o partido’

Lucélia Quaresma recebeu o Portal SN para explicar porque está pedindo na justiça eleitoral

Por SELES NAFES

A contadora Lucélia Quaresma, de 41 anos, acredita ter o direito à vaga de vereadora do União Brasil na Câmara de Macapá, que hoje é ocupada por Luana Serrão, acusada internamente de infidelidade partidária. Detalhe: Luana se recusa a dar entrevistas ao Portal SN. Com 1.150 votos nas eleições de 2024, Lucélia é a 1ª suplente da cota de feminina do União Brasil, e pediu à justiça eleitoral o mandato por entender que Luana tem votado contra os direcionamentos da legenda. Lucélia recebeu o Portal SN para falar do assunto.

Ficha técnica:

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: João Batista Júnior