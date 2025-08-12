Suspeita que recrutava mulheres para engolir drogas e levar à Europa é presa

Prisão ocorreu no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma mulher suspeita de recrutar mulheres pelas redes sociais para engolir invólucros com drogas e transportá-las para a Europa foi presa nesta terça-feira (12) pela Polícia Federal, em Oiapoque, no extremo norte do Amapá. Ela é apontada como o principal braço de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional, responsável por selecionar e enviar as aliciadas para o exterior.

A prisão foi realizada pelo Grupo de Capturas da PF, com apoio de policiais da Delegacia de Oiapoque, em cumprimento a um mandado expedido no âmbito da Operação ‘No Show’, deflagrada em maio deste ano. Na época, a investigada fugiu para a Guiana Francesa.

Durante a abordagem, também foi cumprido um mandado de busca pessoal expedido pela Justiça Federal de Oiapoque. Segundo as investigações, pelo menos três mulheres recrutadas pela suspeita foram presas no exterior transportando drogas: duas na França, que já cumpriram pena, e uma que segue detida em Portugal. A identidade da suspeita presa não foi divulgada pelas autoridades.

Operação No Show

A Operação No Show ocorreu no dia 6 de maio, contra uma organização criminosa transnacional que enviava cocaína para a Europa utilizando “mulas” – pessoas que transportavam a droga no corpo. Na ocasião, foram cumpridos 25 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão no Amapá, Ceará e São Paulo.

No Amapá, as ações ocorreram em Macapá, Santana, Tartarugalzinho e Oiapoque, resultando em sete prisões e na apreensão de arma de fogo, 250 munições e cerca de 1 kg de cocaína. No Ceará, foram encontrados R$ 450 mil em espécie, 11 kg de cocaína e um veículo de luxo.

Segundo a PF, os principais articuladores atuavam no Amapá, organizando a logística para o envio da droga a países como França, Portugal e Espanha.