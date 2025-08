Suspeito é preso com crack, munições e dinheiro após denúncia anônima

Homem de 23 anos foi flagrado pelo TOR da PM com drogas e 50 munições dentro de casa no bairro Paraíso

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (3) por tráfico de drogas e posse ilegal de munições no município de Santana, a 17 km de Macapá. A ação foi realizada por uma equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR), do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Amapá.

A prisão ocorreu por volta de 20h20, após uma denúncia anônima informar que o suspeito, identificado como Jordan do Nascimento Bento, estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência de dois pavimentos, localizada na Travessa 25, no bairro Paraíso.

Segundo os militares, assim que a viatura se aproximou do local, três indivíduos correram. Dois conseguiram fugir por uma área de mata de difícil acesso, mas Jordan foi alcançado pelos policiais. Ele tentou se esconder na casa indicada na denúncia, onde foi flagrado com uma porção de crack no bolso traseiro da roupa e uma quantia em dinheiro.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito decidiu colaborar com a abordagem e indicou duas sacolas rosas escondidas dentro de um guarda-roupa. Dentro delas, foram encontradas:

Duas porções maiores de crack

50 munições de pistolas calibres .40 e 380

Uma balança de precisão

Dois celulares

Uma bolsa com dinheiro, totalizando R$ 244

Todo o material foi apreendido e encaminhado ao delegado plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.