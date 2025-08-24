Talentos sub-10 do xadrez amapaense buscam apoio para torneio nacional em São Paulo

A família busca apoio para custear passagens, hospedagem e alimentação.

Por RODRIGO DIAS

O xeque-mate virou um grande sonho para dois jovens enxadristas amapaenses: José Pietro Santos Pereira e Ronaldo Santos Carvalho Neto, ambos de 10 anos. Acostumados a colecionar títulos no Amapá, eles se preparam para o maior desafio de suas curtas carreiras: disputar o I Festival de Xadrez de São Paulo, que vai sediar a final do Grand Chess Tour 2025, um dos mais importantes circuitos de xadrez do mundo. Para chegar lá, a família busca apoio para custear passagens, hospedagem e alimentação.

A paixão pelo xadrez começou há cerca de três anos e meio, na Escola Municipal Elita Nunes Melo, sob a orientação do professor Sandro. O que era apenas um hobby se transformou em compromisso sério, com treinos diários de três horas e acompanhamento semanal com um técnico para aprimorar o desempenho competitivo.

Os resultados vieram rápido. Em 2023, os dois estrearam em competições e, no ano seguinte, já se destacaram na categoria Sub-10. Pietro foi campeão de várias etapas do campeonato estadual escolar e conquistou o título absoluto, enquanto Ronaldo Neto ficou em 4º lugar geral. Em 2025, a dupla segue firme: Pietro lidera o ranking estadual e Ronaldo Neto ocupa a 3ª posição.

Pai de José Pietro e pai afetivo de Ronaldo Neto, Clebson Pereira, acompanha de perto a evolução dos filhos.

“Eu acredito na força e nas mudanças que o esporte pode proporcionar na vida das pessoas. Nós, como família, sempre apoiamos eles em tudo: no xadrez, no futebol e no karatê. Vai dar certo”, diz, confiante.

O maior desafio, no entanto, é viabilizar a viagem. As passagens aéreas saindo do Amapá custam cerca de R$ 7 mil para os dois garotos e o pai, que os acompanhará. Mesmo promovendo uma rifa para arrecadar recursos, a família ainda não conseguiu o valor total.

“Toda ajuda é bem-vinda: doação, patrocínio, compra da rifa ou até mesmo ajudando a divulgar”, reforça Clebson.

A final do Grand Chess Tour é um evento de prestígio no xadrez mundial, reunindo alguns dos melhores jogadores do planeta em disputas de partidas clássicas, rápidas e blitz. A participação representará para os meninos uma oportunidade única de competir em alto nível, adquirir experiência e levar o nome do Amapá para um palco internacional.

Quem quiser contribuir pode entrar em contato com Clebson Pereira pelo telefone (96) 99121-3397.