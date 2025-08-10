Tatuador é executado com tiro na nuca em região dominada por facção

Corpo foi removido pela Polícia Científica. Crime ocorreu em uma área de pontes, no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um tatuador de 44 anos de idade foi assassinado por um atirador desconhecido, na noite deste sábado (9), nas proximidades da casa onde morava, em uma área de pontes da Avenida Carlos Almeida de Souza, no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

Antônio de Freitas da Silva tinha acabado de chegar do trabalho e, ao sair de uma mercearia onde havia comprado um sabonete, foi atacado pelo criminoso.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e apurou que a vítima ainda tentou se abrigar em uma casa ao lado do comércio, mas foi perseguida e executada por um disparo à curta distância que acertou sua nuca. O corpo foi encontrado por volta de 18h30 pelos militares do 2º Batalhão.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia suspeita de um possível acerto de contas. Agora, a investigação busca saber se há relação com o crime organizado, pois a região serve de reduto para uma atuante facção criminosa.

As buscas pelo bandido prosseguem e informações que possam ajudar a capturá-lo podem ser repassadas pelo disk denúncia 9 9170 4302.