Tecladista é assassinado com 25 facadas; suspeito confessa crime

Vítima era conhecida no meio artístico musical como Alan Coxinha Tecladista.

Por OLHO DE BOTO

O músico Alan Dias da Costa, conhecido no meio artístico como Alan Coxinha Tecladista, foi morto com 25 facadas, sendo 23 pelas costas, na noite de terça-feira (27). O corpo da vítima foi encontrado em um ramal da BR-156 que fica a cerca de 12 km da rotatória do KM-21, já próximo ao Balneário do Tomé, no distrito do Torrão do Matapi, zona rural de Macapá.

O principal suspeito, identificado como Kaio Rodrigues do Carmo, se apresentou no posto de fiscalização do KM-9 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), horas após o crime, confessando a autoria e conduzindo os agentes até o local onde estava a vítima.

A versão narrada por Kaio afirma que ele estava como passageiro em uma corrida de mototáxi quando o condutor teria parado em um ramal, sacado uma faca da cintura e exigido dinheiro.

Ainda conforme o relato, Kaio reagiu arremessando o capacete contra o mototaxista, que deixou a faca cair. Na sequência, o passageiro disse ter tomado a arma e desferido os golpes fatais.

Equipes da PRF confirmaram a ocorrência e acionaram a Polícia Científica, que realizou a perícia no local. O corpo foi removido para exames.

Apesar da confissão, a polícia não acredita totalmente na versão do suspeito, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Hoje (27) à tarde, deve ocorrer audiência de custódia na qual a justiça decidirá de mantém ou não a prisão dele.