Tecnomelody e piseiro: Manu Bahtidão e Léo Foguete na mesma noite na Expofeira 2025

Encontro de ritmos acontece no dia 5 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha.

Por RODRIGO DIAS

Em uma semana de anúncios que têm movimentado as redes sociais, o Governo do Amapá confirmou mais uma atração de peso para a 54ª Expofeira do Amapá. A cantora de tecnomelody Manu Bahtidão se apresentará no dia 5 de setembro, mesma noite em que sobe ao palco o artista de piseiro Léo Foguete, anunciado ontem (12).

A estratégia de revelar as atrações gradualmente tem criado grande expectativa para o evento, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha. A presença de Manu Bahtidão ao lado de Léo Foguete promete uma mistura de ritmos que reforça a diversidade musical da feira deste ano.

Reconhecida como uma das vozes mais influentes do tecnomelody, Manu iniciou a carreira aos 14 anos como vocalista da banda Batidão do Melody. Sua voz marcante e presença de palco a projetaram no cenário musical do Norte, tornando-a um dos principais nomes do gênero.

Em carreira solo, coleciona sucessos que se tornaram hinos em festas e rádios, como Vou falar pra tu, Par perfeito e a viral Coração de rapariga. Mais recentemente, conquistou projeção nacional com o hit Daqui pra sempre, parceria com a ex-dupla Simone & Simaria, que se tornou fenômeno nas redes sociais e plataformas de streaming.

Com a inclusão de Manu Bahtidão, a programação musical da Expofeira 2025 segue se mostrando ampla e plural, atendendo a diferentes estilos e públicos.

Confira as atrações já confirmadas:

Piseiro: Léo Foguete

Forró: Calcinha Preta e Limão com Mel

Axé: Ivete Sangalo

Gospel: Maria Marçal, Cassiane e Rosa de Saron

Pagode/Romântico: Alexandre Pires

A 54ª Expofeira do Amapá será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, e a programação completa, com datas e horários dos shows, deve ser divulgada em breve.