Universitária teve nudes vendidos em perfil falso; autor é indiciado

Crime foi investigado pela 9ª Delegacia de Polícia Civil do Amapá. Suspeito foi identificado como paulista de 22 anos.

Da REDAÇÃO

Uma estudante universitária de 19 anos, moradora de Macapá, teve fotos e vídeos íntimos expostos em um perfil falso criado em seu nome em uma rede social. O material era ofertado e vendido a terceiros sem o consentimento da jovem, que tomou conhecimento da situação após ser alertada por um dos compradores, residente fora do Estado.

As investigações apontaram que o responsável pelo crime é um homem de 22 anos, residente em São Paulo, que foi indiciado pelos crimes de divulgação de nudez (artigo 218-C do Código Penal) e falsidade ideológica (artigo 299). Segundo a Polícia Civil, o investigado teria obtido de forma indevida os conteúdos íntimos da vítima, criado o perfil falso e comercializado o material. o nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Durante o inquérito, conduzido pela 9ª Delegacia da Capital, foram utilizadas estratégias específicas para crimes eletrônicos. A apuração confirmou a autoria do investigado, bem como a existência de negociações entre ele e terceiros interessados no material. O perfil falso acabou sendo derrubado pela própria plataforma após solicitação da polícia.

O delegado Nixon Kenedy, titular da 9ª DP, explicou que a legislação pune severamente esse tipo de conduta. “Responde pelo crime de exposição de nudez todo aquele que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, fotografia ou vídeo de cena de sexo ou nudez sem a autorização da vítima”, disse.

“Esse crime atinge a vida privada, a intimidade e a dignidade sexual da vítima, aspectos da vida íntima que as pessoas escolhem não divulgar. São direitos fundamentais, e a norma penal sanciona pesadamente as intrusões desautorizadas.”

O caso segue agora para a Justiça, que dará prosseguimento à responsabilização criminal do acusado.