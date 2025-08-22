URGENTE: após matar policial civil em delegacia, criminoso que estava preso faz reféns

Por RODRIGO DIAS
Um policial civil foi morto dentro da Delegacia de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, após ser baleado por um preso que conseguiu tomar sua arma. O servidor, identificado como Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi lesionado durante a apresentação do detento e não resistiu aos ferimentos, segundo comunicado oficial da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil.
Após o ataque, o criminoso, identificado como Lucas de Souza Nonato, que tem passagens por roubo, fugiu da delegacia e se escondeu em uma residência, mantendo pessoas como reféns.
As vítimas não têm relação com o autor do crime. A Polícia Militar isolou o local, enquanto uma equipe de gerenciamento de crise iniciou negociações para tentar controlar a situação.
A operação conta com atuação integrada da CORE da Polícia Civil e do Grupo Tático Aéreo (GTA), além de reforços deslocados de Macapá. O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil, Cézar Vieira, e o comandante-geral da Polícia Militar estão na região para acompanhar de perto os desdobramentos.
As autoridades buscam, prioritariamente, a captura do criminoso e a garantia da segurança dos reféns. A dinâmica exata de como o detento conseguiu tomar a arma do policial ainda está sendo investigada.
A Sejusp informou que novas informações serão repassadas à imprensa à medida que a situação evoluir.
Veja nota na íntegra:
