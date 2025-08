“Vai eternizar”: a resiliência da mãe de cabo Emily na luta por todas as mulheres

O novo espaço simboliza não apenas a lembrança de uma vida interrompida, mas também a promessa de um futuro mais seguro para as mulheres amapaenses.

Por RODRIGO DIAS

No próximo dia 12 de agosto, completam-se sete anos desde que a vida da cabo da Polícia Militar, Emily Karine Miranda Monteiro, foi brutalmente interrompida em um chocante caso de feminicídio, cometido pelo ex-policial militar Kássio de Mangas dos Santos. Um crime que gerou revolta e dor, mas que, desafiando a própria tragédia, tornou-se a semente de uma luta inspiradora em defesa dos direitos das mulheres e do incentivo à denúncia.

A memória de Emily, que poderia ter se perdido na tristeza, foi resgatada e eternizada pela coragem de sua família. Nesta segunda-feira (4), em Macapá, um marco nessa jornada foi alcançado com a inauguração da primeira Sala Lilás da Polícia Militar do Amapá, que recebeu, em homenagem, o nome de Emily.

O espaço simboliza não apenas a lembrança de uma vida interrompida, mas também a promessa de um futuro mais seguro para as mulheres amapaenses. Visivelmente emocionada, Aldineia Miranda, mãe de Emily, expressou o profundo significado da homenagem:

“É um reconhecimento tanto pelo serviço dela, quanto no meu coração, como pessoa. Ela sempre lutou pelas suas causas. Hoje, ela é lembrada pelo que deixou, pelo legado que deixou. É uma forma de manter viva a memória de tudo o que ela fez de bom em nossas vidas. Tudo o que ela representou — para a corporação, para mim, para a família. E simplesmente vai eternizar todo o legado dela”, declarou Aldineia, transformando a dor da saudade em um tributo à resiliência.

Instalada no 1º Batalhão, no conjunto habitacional São José, a Sala Lilás surge como um refúgio. Trata-se de um ambiente projetado para oferecer acolhimento humanizado e especializado a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, garantindo que cada denúncia seja acolhida com profissionalismo, segurança e, acima de tudo, respeito. O espaço também reforçará as ações da Patrulha Maria da Penha, fundamental na prevenção e no monitoramento de casos.

A iniciativa integra a campanha “Amapá por Todas Elas”, promovida pelo Governo do Estado em alusão ao Agosto Lilás — mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. O secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, Daniel Marsili, reforçou o compromisso com a expansão da rede de proteção:

“De acordo com o cronograma, vamos inaugurar quatro salas: duas em Macapá e duas em Santana. O atendimento será de segunda a sexta nos batalhões, e nas salas das delegacias será 24h. As pessoas podem buscar ajuda em qualquer delegacia, a qualquer hora. Nosso trabalho será contínuo”, destacou Marsili.

Emily Karine, cuja história é um lembrete doloroso da violência de gênero, emerge agora como símbolo de luta e esperança. O legado de sua vida — e também de sua morte — inspira a sociedade amapaense a romper o silêncio e gritar por justiça, transformando a memória de uma vítima em um farol de proteção para todas as mulheres.