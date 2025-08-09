Vale do Jari: corpo afunda após ser achado, mas polícia confirma que chacina chega a 8 mortos

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá realizam, na manhã deste sábado (9), uma varredura no rio para tentar encontrar o último corpo.

A Polícia confirmou que o número de vítimas da chacina ocorrida na localidade de Iratapuru, no município paraense de Almeirim, chegou a oito. A região, conhecida pela presença de garimpos ilegais, fica no Vale do Jari, na divisa entre o Pará e o Amapá.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, subcoordenador do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, sete corpos já foram retirados do rio Jari e da mata. Um oitavo chegou a ser localizado, mas afundou antes de ser resgatado. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá realizam, na manhã deste sábado (9), uma varredura no rio para tentar encontrá-lo.

A chacina teve um único sobrevivente, resgatado da floresta pelo GTA. Ele é do Amapá e contou que foi contratado pelas demais vítimas para prestar serviços na área que pretendiam adquirir, junto com ferramentas e maquinário. O restante do grupo, formado por oito pessoas, voltava em duas caminhonetes – incendiadas após o crime – quando foi executado.

As investigações são conduzidas pelas Polícias Civis do Amapá e do Pará e apontam, até o momento, que as mortes ocorreram por engano. O grupo teria sido confundido com assaltantes que, no fim de semana anterior, roubaram ouro de um garimpeiro. Para localizar os criminosos, o garimpeiro acionou ‘seguranças’ armados, que acabaram encontrando e matando os 7 amapaenses e o catraieiro que os guiava.

Segundo familiares, as vítimas estavam no local para fechar a compra de um terreno em sociedade. Os crimes teriam ocorrido no último domingo (3) e os corpos começaram a ser localizados a partir de quinta-feira (7).

Dos 8 mortos, seis foram identificados: Dhony Dalton Clotilde Neres, Jânio Carvalho de Castro, Antônio Paulo Silva Santos, Gustavo Gomes Pereira, Elison Pereira de Aquino, e Luciclei Caldas Duarte (catraiero).