Veja 286 vagas de emprego no Amapá

Leiturista, auxiliar de escritório, auxiliar de engenharia e estão entre as vagas oferecidas; para ser encaminhado para uma entrevista é preciso procurar a Casa do Trabalhador

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Assistente de engenharia, leiturista, repositor, auxiliar de escritório, recepcionista, auxiliar de telemarketing, agente de cobranças. Essas e outras vagas de emprego estão sendo oferecidas por empresas do Amapá por meio do Sine. Para receber um encaminhamento para uma entrevista de emprego, é necessário se dirigir à Casa do Trabalhador, na Rua General Rondon, no bairro do Trem, na manhã desta sexta-feira (15), levando documentos e um currículo atualizado.

VEJA AQUI TODAS AS VAGAS DE EMPREGO