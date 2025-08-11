VÍDEO: motociclista não teve chance de desviar de empresário na contramão

Funcionário de uma prestadora de serviço, Manderson de Deus, de 39 anos, morreu no local; empresário foi preso

Por OLHO DE BOTO

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente que matou um motociclista, na noite deste domingo (10), no bairro Pacoval, zona leste de Macapá, e comprovaram que uma ultrapassagem teria provocado a tragédia.

O vídeo mostra a caminhonete RAM, conduzida pelo empresário Alessandro Ulisses Moura Silva, de 47 anos, trafegando na contramão da Rua São Paulo, no cruzamento com a Avenida Ceará. Aparentemente, ele realizava uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão. O condutor foi preso apresentando sinais de embriaguez.

A vítima, Manderson Tavares de Deus, de 39 anos, usava uniforme de uma prestadora de serviços do governo do Estado e seguia para o trabalho. Ele não teve chance de desviar. O impacto foi tão violento que a motocicleta ficou presa entre o para-lamas e a roda dianteira da caminhonete.

Além da moto, outros três carros foram danificados. Um policial à paisana precisou intervir para evitar que o empresário fosse agredido por populares.

O motorista foi encaminhado para audiência de custódia.