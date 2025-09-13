BALANÇO

13 foragidos capturados, 2 ladrões de celulares presos e zero ocorrências graves na Expofeira

11, setembro, 2025
Um dos pontos altos foi o uso da central de monitoramento, que utilizou câmeras de identificação e reconhecimento facial.
Por RODRIGO DIAS

O encerramento da 54ª Expofeira do Amapá foi marcado por uma avaliação positiva na área de segurança pública. O plano estratégico, desenvolvido em conjunto por diversas forças de segurança, foi considerado um sucesso, resultando em um evento com poucas ocorrências graves.

A integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Penal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal foi destacada pelo secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, como o principal fator para o êxito da operação.

Um dos pontos altos foi o uso da central de monitoramento, que utilizou câmeras de identificação e reconhecimento facial. A tecnologia permitiu o cumprimento de 13 mandados de prisão, incluindo dois por homicídio e dois por estupro de vulnerável. Além disso, quatro pessoas que usavam tornozeleira eletrônica foram detectadas e detidas no local.

Um dos presos era procurado por estupro

Secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili: integração entre as forças policiais foi decisiva. Foto: Rodrigo Dias

O secretário Marsili ressaltou a ausência de crimes graves, como homicídios, durante os nove dias de evento. Ele explicou que as ocorrências de furto de celulares aconteceram por conta do grande fluxo de pessoas, que facilitou a ação de criminosos. Apesar disso, dois suspeitos foram presos em flagrante. A Polícia Civil será responsável por investigar esses casos.

No total, cerca de 5 mil agentes de segurança, entre homens e mulheres, trabalharam para garantir a tranquilidade do público ao longo da Expofeira.

Seles Nafes
