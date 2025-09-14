14 anos depois, pai que matou a própria filha de 2 anos é preso

Sentenciado a 24 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, ele foi no local de trabalho, no bairro Laguinho, região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A justiça, ainda que tardia, alcançou um homem de 38 anos condenado pelo assassinato da própria filha, uma criança de apenas 2 anos. Após 14 anos foragido, ele foi preso nesta sexta-feira (19) pela 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC), no bairro Laguinho, em Macapá. A pena imposta é de 24 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.

O crime, que gerou comoção e revolta à época, aconteceu em 11 de março de 2011. O pai espancou brutalmente a menina, que morreu dois dias depois em consequência dos ferimentos.

Na tentativa de escapar da punição, ele e a madrasta da criança forjaram uma versão de afogamento, levando-a ao hospital com essa alegação. O plano foi desmascarado pela equipe médica, que identificou sinais de agressão e acionou o Conselho Tutelar.

A necropsia confirmou a causa da morte: “severa agressão física com presença de vários traumas na face e no crânio”, o que descartou completamente a hipótese de afogamento.

“Ficou evidente que o pai torturou sua própria filha até a morte e, na tentativa de se eximir da responsabilidade, forjou o álibi de afogamento”, afirmou o delegado Alan Moutinho.

O criminoso foi localizado em seu local de trabalho e preso. Ele passará por audiência de custódia e, em seguida, será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumprirá a pena pelo crime hediondo.