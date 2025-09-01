1ª fã chega 6 horas antes para o show de Henrique e Juliano

Para Leila Duarte, fã da dupla Henrique e Juliano, o sacrifício foi chegar cedo na Expofeira do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Pontualidade não basta quando a paixão fala mais alto. Para a assistente administrativa Leila Duarte, de 30 anos, fã da dupla Henrique e Juliano, o sacrifício foi chegar cedo – bem cedo. Seis horas antes do show marcado para as 22h30 desta quinta-feira (4), na 54ª Expofeira do Amapá, ela já estava instalada em frente ao palco para garantir o melhor lugar.

Desde as 16h, Leila montou “base” com sua garrafinha d’água e uma camiseta estampada com a foto dos ídolos. Para isso, trabalhou apenas no período da manhã e conseguiu autorização do chefe para sair mais cedo.

Seguidora da dupla desde 2014, ela já foi a três apresentações, mas guarda com carinho o show de abril do ano passado, em Macapá, quando realizou o sonho de tirar uma foto com os cantores. “É sempre emocionante”, resume.

A espera longa promete valer a pena: o show de Henrique e Juliano é um dos mais aguardados desta edição da Expofeira.