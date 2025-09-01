ASSISTENTE JURÍDICO

1ª plataforma para advogados desenvolvida no AP é lançada pela IAG Tecnologia

25, setembro, 2025
O JudBR é um assistente jurídico para pequenos escritórios e duplas de advogados criado por start-up amapaense
Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Todas as rotinas de um escritório de advocacia, de lembretes ao acompanhamento de processos, agora podem ser gerenciadas por uma plataforma desenvolvida no Amapá: o JudBR. Criada pela IAG Tecnologia, a ferramenta assume tarefas que tomam muito tempo do dia dos advogados. O JudBR foi lançado na quarta-feira (24) em um evento que reuniu parceiros e clientes da plataforma desenvolvida por um time comandado pelo analista de sistemas Gilberto Almeida. Entenda como funciona.

Ficha técnica:
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!