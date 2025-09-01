1ª plataforma para advogados desenvolvida no AP é lançada pela IAG Tecnologia

O JudBR é um assistente jurídico para pequenos escritórios e duplas de advogados criado por start-up amapaense

Por SELES NAFES

Todas as rotinas de um escritório de advocacia, de lembretes ao acompanhamento de processos, agora podem ser gerenciadas por uma plataforma desenvolvida no Amapá: o JudBR. Criada pela IAG Tecnologia, a ferramenta assume tarefas que tomam muito tempo do dia dos advogados. O JudBR foi lançado na quarta-feira (24) em um evento que reuniu parceiros e clientes da plataforma desenvolvida por um time comandado pelo analista de sistemas Gilberto Almeida. Entenda como funciona.

Ficha técnica:

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior