30 e 50 tiros: miniarsenal apreendido em condomínio tinha armas com poder de fogo elevado

O aparato foi apreendido junto com mais de 40 kg de drogas em uma casa no Residencial Amazonas, localizado na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O pequeno arsenal apreendido ontem (23) em um condomínio na zona oeste de Macapá mostra que o crime organizado no Amapá está investindo na modernização do seu poder de fogo.

Os dispositivos encontrados juntos com as 267 munições e as 5 pistolas novas chamam a atenção: são carregadores e adaptadores que não só aumentam a capacidade de 16 para 30 e 50 tiros em uma única pistola, mas também podem torná-las automáticas, ou seja, capazes de disparar rajadas.

O miniarsenal era composto por: quatro pistolas glock 9mm, uma pistola .45, três carregadores estendidos de capacidade para 30 munições cada, dois carregadores tipo caracol com capacidade para 50 munições cada, além do adaptador que torna os armamentos automáticos.

Todo esse aparato foi apreendido junto com mais de 40 kg de drogas em uma casa no Residencial Amazonas, localizado na Rodovia Duca Serra, na zona oeste da capital. Lá, também foram apreendidos três carros que eram usados pelo tráfico para abastecer as bocas de fumo.

No mesmo dia, os policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (Core) ainda apreenderam outros 14 kg na zona sul, nos bairros Jardim Marco Zero e Congós, após monitorarem mais duas entregas de drogas. Assim, o dia fechou com um saldo de 54 kg de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, e três suspeitos presos.

Além da significativa quantidade de drogas que não chegarão aos pontos de venda de drogas, o delegado Leonardo Alves, titular da Denarc, comemorou a retirada das armas e munições das mãos dos criminosos.

“A gente sabe que armamentos são utilizados não só para o contexto de segurança do tráfico, mas também para cometimento de outros crimes, como roubo e homicídio. Então, a cada arma que a gente consegue retirar da mão do crime, é uma grande vitória para a gente e a gente comemora”.

Ele também comentou sobre o residencial particular – tipo de local que geralmente não é palco de ações policiais relacionadas ao tráfico.

“A gente sabe que o crime organizado está espalhado em qualquer canto da cidade. Então houve essa prisão, essa grande apreensão dentro de um residencial, na zona oeste da cidade. E as investigações dessa situação vão prosseguir, vão ter desdobramento pra gente entender quem levou, quem trouxe, de quem era a droga, pra onde ela ia, por que estava no residencial. São dobramentos futuros que a Denarc certamente vai elucidar”, assegurou Leonardo Alves.

Disk denúncia

Para efetuar denúncias à Denarc, o WhatsApp da delegacia é o número (96) 998141-4161. É garantido o sigilo absoluto ao denunciante.