7 de Setembro: veja como foi o Desfile Cívico em Macapá

Evento reuniu famílias, estudantes, bandas marciais e representantes das forças de segurança para reafirmar o patriotismo do Amapá pelo Brasil.

Da REDAÇÃO

O Sambódromo foi novamente o palco do tradicional Desfile Cívico da Independência, que reuniu famílias, estudantes, bandas marciais e representantes das forças de segurança para reafirmar o patriotismo do Amapá pelo Brasil.

Autoridades também acompanharam a passagem das tropes e apresentações escolares ao longo da avenida em frente às arquibancadas. A programação seguiu o roteiro habitual, com execuções dos hinos, acrobacias e demonstrações de batalhões de elite da PM, em um clima de celebração.

Veja, em fotos, um resumo de como foi o desfile deste ano, ocorrido na manhã deste domingo, 7 de setembro de 2025:

