8 mil adolescentes e jovens debatem saúde mental em mega congresso da juventude

O evento, organizado pela Assembleia de Deus, começa às 18h desta sexta-feira (26).

Da REDAÇÃO

A partir desta sexta-feira (26), às 18h, adolescentes e jovens de todos os municípios do Amapá darão início a uma jornada de fé e aprendizado em Macapá durante o Congresso da Juventude da Assembleia de Deus. Caravanas, vindas em mais de 30 ônibus, reunirão jovens de todo o estado para um evento que deve alcançar 8 mil participantes. A megaestrutura preparada para o evento já está pronta. Além do enfoque na fé e espiritualidade, a programação inclui reflexões e palestras sobre saúde mental.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior