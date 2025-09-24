Acidentes graves e fatais alertam para imprudência e falta de fiscalização em Macapá

Por IAGO FONSECA
Em plena Semana Nacional do Trânsito, iniciada na quinta-feira (18), a terça-feira (23) foi marcada por duas colisões de grandes proporções em Macapá: uma deixou um idoso com sequelas graves no Centro da cidade e outra envolveu cinco veículos no Bairro Santa Rita. Os episódios, ocorridos com apenas quatro horas de diferença, elevam para pelo menos 12 o número de acidentes graves registrados nos últimos três meses, segundo levantamento do Portal SelesNafes.Com. O cenário reforça o alerta sobre imprudência, falhas na fiscalização e precariedade na sinalização viária.
O acidente das 10h
Por volta das 10h, o idoso Edilson Almeida Alves, de 69 anos, teve o pé esquerdo decepado após a moto que pilotava ser atingida por um Toyota Corolla na esquina da Avenida FAB com a Rua São José. O impacto arrastou a vítima até prensá-la contra um Jeep Renegade estacionado.
Segundo o Boletim de Ocorrência, nenhum dos condutores estava alcoolizado e os veículos estavam regulares. Edilson foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital de Emergência.
O capitão Francysco, da Divisão de Relações Públicas do BPTran, explicou que o cruzamento é semaforizado, mas há suspeita de defeito no equipamento. “Um dos condutores alegou falha no sinal, mas a equipe não constatou. Só a perícia, com as imagens do semáforo, poderá definir a responsabilidade”, afirmou.
Apesar do local ser monitorado por semáforo, até recentemente também havia câmeras da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac) — atualmente removidas.
O acidente das 14h
Pouco depois do meio-dia, uma picape Fiat Toro avançou a parada obrigatória na Rua Marcelo Cândia e atingiu veículos que trafegavam pela Avenida Antônio Coelho de Carvalho, no Bairro Santa Rita.
A colisão envolveu três carros e uma moto. Entre as vítimas estavam o motociclista Sebastião Monteiro Alberto Neto e a motorista Erika Raquela Teodoro Franco, que conduzia um Renault Kwid. Ele teve que ser hospitalizado com um grave ferimento.
O condutor da picape, Franck Freitas Miranda, não possuía habilitação. Ele foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval e autuado por infração gravíssima. Todos os envolvidos testaram negativo para álcool.
Outros registros recentes
Em setembro, um motociclista foi arremessado a 10 metros após colidir com uma retroescavadeira, cujo condutor também não tinha habilitação. Em outro caso, um piloto de moto sofreu fratura exposta após ser atingido por um Honda Civic; o motorista fugiu sem prestar socorro.
Casos fatais
Apesar dos registros mais recentes não terem resultado em mortes, os últimos meses foram marcados por tragédias. Na semana passada, o vendedor Mateus Rodrigues, de 24 anos, morreu após queda na Rodovia Duca Serra.
Em agosto, o motociclista Manderson Tavares de Deus, de 39 anos, morreu após ser atingido por uma caminhonete RAM conduzida pelo empresário Alessandro Ulisses Moura Silva. O impacto foi tão violento que a moto ficou cravada no veículo, que só parou ao atingir outros três carros estacionados. O empresário, que se recusou ao teste do etilômetro, ficou preso por 16 dias.
No mesmo mês, um adolescente de 17 anos, sem habilitação, pegou o carro da mãe e causou a morte de Andressa Gabrielly Costa Monteiro, de 25 anos. Apesar de negativo no teste de alcoolemia, o jovem e a responsável foram autuados por três infrações.
Em julho, três acidentes fatais marcaram os fins de semana: um motociclista morreu na Rodovia do Centenário em noite chuvosa; uma passageira caiu da garupa e morreu após colisão com caminhão-tanque; e outro motociclista perdeu a vida ao tentar passar pelo “corredor” entre um carro e um caminhão-baú.