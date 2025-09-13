Acusado de executar funcionário dentro de mercearia é preso

Crime ocorreu no dia 10 de julho deste ano, no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Um homem de 25 anos foi preso acusado do homicídio de Lucas Mendonça Flexa, de 22 anos, morto a tiros enquanto trabalhava em uma mercearia no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. A captura ocorreu na residência do suspeito, na sexta-feira (12), no mesmo bairro onde o crime foi registrado. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o assassinato ocorreu no dia 10 de julho deste ano. Câmeras de segurança mostram o momento em que um homem mascarado surpreende Lucas por volta das 16h, quando a vítima organizava uma gôndola no estabelecimento. Em seguida, ele efetuou dois disparos, atingindo o jovem no peito e no pescoço. O trabalhador morreu na hora.

A perícia confirmou a execução e apontou que o criminoso fugiu a pé, sem ser reconhecido. Lucas havia discutido por telefone na noite anterior, o que pode ter motivado o crime, segundo apuração da Polícia Civil.

A vítima trabalhava havia apenas um mês na mercearia e não possuía antecedentes criminais. O suspeito preso agora deve responder pelo homicídio.