Acusado de executar funcionário dentro de mercearia é preso

Da REDAÇÃO
Um homem de 25 anos foi preso acusado do homicídio de Lucas Mendonça Flexa, de 22 anos, morto a tiros enquanto trabalhava em uma mercearia no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. A captura ocorreu na residência do suspeito, na sexta-feira (12), no mesmo bairro onde o crime foi registrado. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.
De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o assassinato ocorreu no dia 10 de julho deste ano. Câmeras de segurança mostram o momento em que um homem mascarado surpreende Lucas por volta das 16h, quando a vítima organizava uma gôndola no estabelecimento. Em seguida, ele efetuou dois disparos, atingindo o jovem no peito e no pescoço. O trabalhador morreu na hora.
A perícia confirmou a execução e apontou que o criminoso fugiu a pé, sem ser reconhecido. Lucas havia discutido por telefone na noite anterior, o que pode ter motivado o crime, segundo apuração da Polícia Civil.
A vítima trabalhava havia apenas um mês na mercearia e não possuía antecedentes criminais. O suspeito preso agora deve responder pelo homicídio.