Acusado de matar rival a tiros é preso na Área Portuária de Santana

Crime ocorreu em agosto deste ano no município a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após quase um mês de investigação, a Polícia Civil de Santana prendeu nesta terça-feira (9) um homem acusado de assassinar a tiros um desafeto na Área Portuária da cidade. O crime ocorreu em 16 de agosto de 2025, na ponte do Bolacha, na Ilha de Santana, e estaria ligado a um acerto de contas entre faccionados.

A prisão foi possível a partir de informações anônimas repassadas à polícia. Com base nos dados, agentes iniciaram diligências para localizar o acusado, que já tinha mandado de prisão em aberto. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram Rafael Silva Santos, conhecido como “Rato”.

Segundo o delegado Bruno Braz, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, a vítima se recusou a levar o suspeito até o local onde estava um amigo e, ao virar de costas para ir embora, foi atingida pelos disparos. “O crime está relacionado a um possível acerto de contas entre faccionados. Em depoimento, o suspeito negou a autoria, preferindo se manifestar somente em juízo”, afirmou.

O preso foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde permanecerá à disposição da Justiça.