Acusados de matar detento que se jogou de 4º andar para tentar escapar são presos

Um deles foi preso no interior do Pará, em Salinópolis, e o outro já estava detido por tráfico no Iapen, em Macapá, e agora responderá, também, por homicídio.

Por OLHO DE BOTO

Agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil de Salinópolis (PA), prenderam nesta quarta-feira (23) dois procurados da Justiça apontados como autores de um crime bárbaro ocorrido no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Na capital amapaense, as ações foram coordenadas pelo delegado Paulo Moraes, da DHPP.

Um dos alvos, Júlio César Brazão, conhecido como Cachorrão, foi capturado em Salinópolis. Já o mandado de prisão contra José Costa Pereira, o Zezão, foi cumprido dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ele já estava preso por tráfico de drogas. Agora, também vai responder por homicídio.

A vítima, Elenildo Dutra Brazão, o Ferrugem, também respondia por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica quando foi atacado por Zezão, Cachorrão e um terceiro indivíduo, conhecido como Danielzinho, que acabou morrendo de overdose durante o curso das investigações.

Relembre o caso

Elenildo foi encontrado morto no dia 17 de janeiro de 2023, apenas de cueca, na quadra 8 do habitacional Macapaba II. No local, peritos constataram que os criminosos usaram facas, pedras e até um extintor de incêndio para atacar a vítima.

As investigações revelaram que os acusados invadiram o apartamento de Ferrugem, que ainda tentou escapar se jogando do 4º andar do prédio. Após a queda de aproximadamente 20 metros, já bastante debilitado, ele foi alcançado por Zezão, Cachorrão e Danielzinho, que concluíram o ataque.