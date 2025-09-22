Admirador da PM recebe surpresa de policiais em aniversário de 4 anos

A iniciativa do 2º BPM transformou a festa, que já tinha como tema a Polícia Militar, em uma experiência inesquecível para o garoto e sua família.

Por RODRIGO DIAS

O aniversário de 4 anos do pequeno William Matheus Souza da Silva se transformou em um momento de emoção e inspiração no último fim de semana, no Bairro Renascer, zona norte de Macapá. Admirador da Polícia Militar do Amapá, William recebeu uma visita inesperada: uma equipe do 2º Batalhão chegou em viatura para celebrar a data com ele.

De minifarda e em posição de continência, o menino recebeu os “heróis” com um sorriso de orelha a orelha. A iniciativa do 2º BPM transformou a festa, que já tinha como tema a Polícia Militar, em uma experiência inesquecível para o garoto e sua família.

Segundo a mãe, Ana Flávia, a paixão de William pela corporação começou cedo.

“Desde quando ele começou a andar, via as viaturas passarem em frente de casa e se tornou um grande admirador da PM”, contou.

O sentimento se fortaleceu após o pai, Wanderson Silva, ingressar na corporação.

“Ele diz: ‘Quando eu crescer, vou ser policial’. Com a visita, ficou muito feliz e realizado. Meu sentimento é de gratidão, porque é bom saber que meu filho admira a polícia, que cuida e protege a população”, relatou Ana.

Além da presença surpresa, bolo e brindes da festa também seguiram a temática da Polícia Militar, completando a celebração. Um gesto simples que transformou uma comemoração em memória afetiva para toda a família.