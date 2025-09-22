Agência ligada ao SUS abre vagas em Macapá com salários de até R$ 5 mil

Processo seletivo terá inscrições até 30 de setembro e prevê etapas de análise curricular e avaliação de conhecimentos

Por PEDRO PESSOA

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) publicou o edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais em projetos e programas vinculados ao Sistema Único de Saúde. São 179 vagas em 34 municípios de 19 estados. Entre as oportunidades, estão 4 vagas no município de Macapá (AP), com salários que chegam a R$ 5 mil.

No Amapá, as oportunidades são para:

Assistente de Região – Distrital de Macapá/AP

Remuneração: R$ 5.000,00 + benefícios

Jornada: 40 horas semanais

Regime: CLT (efetivo, presencial)

Escolaridade: nível superior em Administração, Contabilidade, Recursos Humanos, Economia, Ciências Contábeis, Logística ou áreas afins

Agente de Região – Distrital de Macapá/AP

Remuneração: R$ 3.000,00 + benefícios

Jornada: 40 horas semanais

Regime: CLT (efetivo, presencial)

Escolaridade: ensino médio completo

Em todos os cargos, os aprovados terão direito a vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Inscrições

As inscrições estarão abertas entre 22 e 30 de setembro de 2025, exclusivamente pela plataforma clicando aqui.

No momento da candidatura, será necessário preencher um currículo eletrônico e anexar documentos que comprovem escolaridade, formação complementar e experiência profissional, conforme os requisitos da função desejada.

O processo seletivo terá duas fases principais:

Análise Curricular – etapa eliminatória e classificatória, que verificará a formação e a experiência profissional dos candidatos. Serão atribuídas pontuações para títulos acadêmicos, cursos complementares e tempo de experiência na área. Para avançar, será necessário atingir pelo menos 70% da pontuação total.

Avaliação de Conhecimentos – prevista para ocorrer entre 27 e 31 de outubro de 2025, aplicada de forma online ou presencial, com provas objetivas e/ou discursivas.

O processo contempla vagas em diversas regiões do país, mas em Macapá a oferta inclui oportunidades para ampla concorrência e também cotas para pretos, pardos, quilombolas e indígenas.