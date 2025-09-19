“Agora meus filhos estudam juntos”: mães celebram reinauguração da Escola Maria Catarina

Escola Maria Catarina Dantas Tiburcio foi entregue à população do bairro Novo Horizonte, no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um sonho antigo de centenas moradores do bairro Novo Horizonte, no município de Santana, a 17 km de Macapá, foi realizado nesta quinta-feira (18). Eles foram contemplados com a reinauguração de Escola Estadual Maria Catarina Dantas Tiburcio. Para a mãe de dois alunos é a garantia de mais qualidade na educação dos filhos.

“Antes, um dos meus filhos precisa estudar em outro bairro. Agora, os meus filhos, o Anthony e o Enzo, estudam juntos no mesmo local, com uma estrutura linda e que me deixa mais tranquila. A escola tá linda e tenho certeza que com toda essa estrutura, a educação dos meus filhos está garantida, e vai melhorar bastante. Estamos todos muito felizes”, relatou a dona de casa Girlane Chucre.

A escola recebeu inúmeras melhorias, como a instalação de cobertura termoacústica, forro em gesso, iluminação em LED e a total substituição das redes elétrica e hidráulica. Além disso, a unidade agora conta com uma quadra poliesportiva coberta, cozinha e refeitório amplos, banheiros acessíveis, um reservatório de água, estacionamento, e rampas de acessibilidade, garantindo conforto e segurança para toda a comunidade escolar.

“Uma nova escola é um portal que se abre para o futuro. Essa escola teve desde o piso ao telhado, ambiente educacional, quadra esportiva moderna, salas de ensino aprendizagem confortáveis e climatizadas. Quem viu essa escola, nota que mudou completamente. Está sendo devolvida pra comunidade, visando melhorar o ensino dos alunos do 1º ao 5º ano, que é onde ocorre a formação dessas crianças. Possui padrão moderno e não perde para nenhuma outra escola do Brasil. A comunidade escolar só tem a comemorar”, afirmou o governador Clécio Luís.

As melhorias foram feitas com investimento de R$ 6 milhões, recursos do tesouro estadual e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com articulação do senador Davi Alcolumbre. De acordo com a secretaria de educação, Sandra Casemiro, para o município de Santana, estão previstas melhorias nas escolas: Francisco Filho (Anauerapucu), Francisco Walcy (Nova Brasília), Osvaldina Pereira (Ilha de Santana), Barros Tostes (Centro) e Rodoval Borges (Fonte Nova). Além da Everaldo Vasconcelos, (Paraíso).

“Temos a previsão de investimentos que já estão acontecendo em algumas dessas escolas e outras que devem ser completamente reconstruídas. Um exemplo: a escola Everaldo Vasconcelos no Paraíso, que será completamente reconstruída, do zero”, reforçou.

A prefeita em exercício de Santana, Isabel Nogueira, reforçou a necessidade de investimentos na educação do município e destacou que ajuda do governo representa avanço nos indicadores e na melhoria do ensino-aprendizagem das crianças, jovens e adultos da cidade.

“Considero fundamental as melhorias. O município de Santana cresceu bastante, temos muitos bairros que estão sendo contemplados com novas escolas e algumas reformadas. Isso é muito bom, porque a estrutura ajuda na melhoria do ensino e consequentemente, nos indicadores da educação do município. Estamos muito agradecidos com mais esta entrega”, finalizou Isabel.