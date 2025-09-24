Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem

Presidente do Congresso citou decisão unânime da CCJ para encerrar a proposta que protegia parlamentares de processos judiciais

Por SELES NAFES

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União), determinou, na noite desta quarta-feira (24), o arquivamento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que protegia parlamentares de processos judiciais, a chamada “PEC da blindagem”.

A proposta estava na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, presidida pelo senador Oton Alencar (PSD-BA), que escolheu o senador Alessandro Vieira (MDB-RS) como relator.

Vieira emitiu parecer pela inconstitucionalidade do texto, e foi acompanhado pelos 24 integrantes da CCJ. A postura foi elogiada pelo presidente do Senado.

“Com coragem, altivez e serenidade para enfrentar um tema que tem mobilizado a sociedade brasileiro e o parlamento”, ressaltou.

“Pelo nosso regimento interno, quando uma proposta é rejeitada por unanimidade… esta é considerada rejeitada e arquivada definitivamente. Determinamos o arquivamento sem deliberação de plenário”, comentou.