Alcolumbre condena esforço para criar crise EUA x Brasil: ‘não vou ficar calado’

Senador critica Eduardo Bolsonaro por pedir sanções ao país e promete responder semanalmente às provocações

Por SELES NAFES

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), decidiu reagir aos esforços do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para que o Brasil seja alvo de restrições políticas e econômicas pelo governo dos Estados Unidos.

Ontem (17), durante debates no Senado, ele criticou a postura do agora líder da minoria na Câmara dos Deputados, função escolhida pela ala bolsonarista para tentar salvar o mandato do deputado que tenta livrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do cumprimento da sentença de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Antes de entrar no assunto, ele pediu respeito entre os parlamentares.

“Toda hora tô pedindo calma. Vamos manter o equilíbrio. Tá todo mundo ofendendo todo mundo”, ponderou.

“É a primeira vez que eu vou falar disso e a partir de agora vou falar toda semana. Não dá pra eu ver todos os dias um deputado brasileiro eleito por São Paulo lá nos Estados Unidos instigando um país contra o meu país. Não dá, com todo o respeito, pra eu aceitar todas essas agressões calado”.

Alcolumbre disse que vai se organizar para começar a dar respostas na mesma altura, mas com respeito.

“Acho que eu nasci no Brasil. Não sabia que eu tinha que dizer que o Brasil é dos brasileiros. Tá todo mundo passando dos limites”. Assista.