Alunos de 7 e 8 anos criam jogo para ajudar colegas a melhorar desempenho em matemática

Luan Victor e Renata Sophie desenvolveram um jogo de tabuleiro que está revolucionando o aprendizado em Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Em salas de aula onde os números costumavam ser um desafio, dois pequenos prodígios decidiram transformar o aprendizado em diversão. Luan Victor de Souza Gama, de 7 anos, e Renata Sophie dos Santos Cabral, de 8, uniram a paixão pela matemática ao desejo de ajudar os colegas que enfrentavam dificuldades na disciplina.

O resultado foi a criação de um jogo de tabuleiro que já está revolucionando o aprendizado na Escola Municipal Adão Ferreira de Sousa, em Porto Grande – cidade a cerca de 100 km de Macapá.

A iniciativa solidária é o grande destaque da dupla na 13ª Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap), marcando a primeira participação deles em um evento científico. O projeto, inscrito na categoria do ensino fundamental I, surge como uma resposta criativa e prática a um problema real.

O desafio dos números e a solução lúdica

No estande, Luan e Renata explicam que dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Amapá (SISPAEAP) revelam um alto índice de dificuldades em matemática entre estudantes da rede pública, o que compromete o raciocínio lógico e a preparação para o futuro.

Inspirados em pensadores da educação como Piaget — que defende o jogo como ferramenta essencial de aprendizagem — e Paulo Freire — que valoriza práticas contextualizadas —, os dois estabeleceram um objetivo claro: criar um recurso lúdico que abordasse as quatro operações matemáticas de forma divertida, tornando as aulas mais acessíveis e eficazes.

O jogo foi testado com alunos do 2º ano da própria escola. A metodologia incluiu a criação do tabuleiro, a seleção dos conteúdos e a aplicação em sala de aula, seguida por uma avaliação dos resultados. E o impacto foi surpreendente.

A aplicação mostrou avanços significativos na compreensão das operações básicas e no raciocínio lógico.

“Nós vimos que alguns colegas não estavam indo bem em matemática e queríamos ajudar. Com o jogo eles ficaram muito mais interessados e participaram ativamente das aulas. O avanço na minha turma foi de 50% e na dele de 80%”, conta Renata.

A ludicidade transformou o ambiente de aprendizagem em um espaço mais leve e colaborativo, reduzindo a ansiedade diante dos números.

“Nosso projeto divertido e educativo está transformando vidas e reduzindo desigualdades. Hoje estamos felizes de estar aqui”, disse orgulhoso Luan.

O projeto mostra que inovação no ensino pode nascer de gestos simples e do coração de quem, desde cedo, se preocupa com o bem-estar coletivo.