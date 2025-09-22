Amapá abre 130 vagas para o Programa Minha Primeira Empresa

Decreto assinado durante a Expofeira garantiu ampliação dos benefícios para participantes do Amapá Jovem e beneficiários de programas sociais.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Jovens, mulheres, universitários e startups estão entre os públicos contemplados na nova edição do Programa Minha Primeira Empresa, que abriu inscrições para 130 vagas em diferentes segmentos. A iniciativa busca incentivar a criação e expansão de pequenos negócios no Amapá, reforçando o apoio ao empreendedorismo local.

VEJA OS EDITAIS AQUI

INSCRIÇÕES AQUI

Nesta sexta edição, foram lançados seis editais voltados a perfis específicos, como beneficiários de programas sociais, mulheres empreendedoras, jovens, universitários, empreendedores multissetoriais e startups de tecnologia e bioeconomia. As oportunidades incluem capacitação e acesso ao crédito, ampliando as condições para que potenciais empresários possam tirar ideias do papel ou fortalecer negócios já em andamento.

O programa também traz novidades: um decreto assinado durante a 54ª Expofeira garantiu ampliação dos benefícios para participantes do Amapá Jovem e beneficiários de programas sociais, que passam a ter condições diferenciadas de financiamento. Entre elas, está o desconto de 0,5% na taxa de juros para quem paga em dia, o que representa uma redução de 33,33% no valor das parcelas.

Desde sua criação, o Minha Primeira Empresa já financiou 178 pequenos negócios em 14 municípios amapaenses, com aporte superior a R$ 4,1 milhões. Os editais seguem disponíveis até 16 de novembro e podem ser acessados online ou presencialmente na sede da Agência Amapá e nos escritórios do Sebrae, em Macapá.