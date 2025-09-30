Amapaense Igor Paixão marca 2 gols na Champions pelo Olympique de Marseille

Somando os dois gols de hoje no Marseille, Igor Paixão chega a seis gols contra o Ajax em sua carreira, reforçando sua fama de "algoz" do tradicional clube holandês.

Por RODRIGO DIAS

O atacante amapaense Igor Paixão, de 25 anos, não poderia ter tido um início melhor como titular em seu novo clube, o Olympique de Marseille, da França, pela 2ª rodada da UEFA Champions League, nesta terça-feira (30). Com uma performance ovacionada pela torcida, o camisa 14 brilhou na vitória contra o Ajax, balançando as redes duas vezes em um intervalo de apenas seis minutos no início da partida.

A torcida do Olympique mal teve tempo de se ajeitar nas cadeiras. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Paixão marcou seu primeiro gol, inaugurando o placar e dando o cartão de visitas. Aos 11 minutos, ele demonstrou faro de artilheiro novamente, anotando o segundo gol pessoal e o da equipe.

Aos 6 minutos do segundo tempo Paixão ainda deu uma assistência para o quarto gol da equipe francesa.

A vítima de sua estreia como titular, o Ajax, não é um adversário desconhecido para o atacante. Igor já era carrasco do time holandês em seus tempos de Feyenoord, onde construiu uma impressionante marca de quatro gols contra o rival: 1 gol no empate por 1 a 1, em janeiro de 2023 (temporada 2022/2023); 1 gol na goleada por 4 a 0, em setembro de 2023 (temporada 2023/2024); 2 gols (um bis) na histórica vitória por 6 a 0, em abril de 2024 (temporada 2023/2024).

Somando os dois gols de hoje no Marseille, Igor Paixão chega a seis gols contra o Ajax em sua carreira, reforçando sua fama de “algoz” do tradicional clube holandês.

Apesar do desempenho avassalador como titular, Paixão já havia tido seu batismo de fogo no Olympique na principal competição europeia. Na primeira rodada da Champions League, o atacante entrou em campo por 24 minutos na derrota do time francês para o poderoso Real Madrid.

A partida desta terça-feira terminou 4X0 para o Olympique em cima do Ajax.