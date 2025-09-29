Amapaense morre ao tentar tirar selfie e cair de cachoeira no RS

Ruan Benayhur Braga, de 24 anos, é natural de Macapá e estava morando em Gramado

Por JORGE ABREU

O que era para ser um passeio entre amigos terminou em tragédia. O amapaense Ruan Benayhur Braga, de 24 anos, morreu no domingo (29) na Cascata dos Italianos, localizada entre os municípios de Igrejinha e Taquara, no Rio Grande do Sul.

Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros Militar que Ruan subiu na queda d’água da cachoeira para tentar tirar uma selfie, quando escorregou nas pedras molhadas e despencou de uma altura de cerca de 20 metros.

“Em deslocamento, retornando de uma ocorrência, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foi abordada por populares em via pública, informando que havia ocorrido a queda de uma vítima na Cascata dos Italianos”, diz comunicado enviado ao Portal SN.

“Ao chegar no local, a guarnição constatou que a vítima estava submersa [a cerca de quatro metros de profundidade]. As buscas iniciaram imediatamente e a Equipe de Mergulho foi acionada para ações subaquáticas”, complementou.

Ruan Benayhur Braga nasceu em Macapá e estava morando em Gramado, na Serra Gaúcha. Ele foi à Cascata dos Italianos para fazer uma trilha. O local é bastante frequentado no período de altas temperaturas, mas não conta com salva-vidas, segundo o Corpo de Bombeiros.

“Ele era de outra região, de outro estado. E morava em Gramado. Então, talvez, ele não conhecia essa região”, explicou Elisa Bischoff, 2ª sargento do Corpo de Bombeiros de Taquara.

“É o apelo que a gente faz, não colocar sua vida em risco por uma foto. A sua vida é o maior bem”.