Ao se deparar com a PM, ex-detento abandona televisão em via pública, mas acaba preso

Caso ocorreu nesta quarta-feira (10), na Rua Nova República, bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito conhecido como “Maconha” foi flagrado por uma equipe do 2º Batalhão carregando, em via pública, um televisor de 50 polegadas. Durante a abordagem, os militares encontraram no bolso dele um recipiente com porções de drogas. O caso ocorreu nesta quarta-feira (10), na Rua Nova República, bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá, após denúncia repassada pelo Ciodes.

No local, os policiais relataram ter avistado o indivíduo com as mesmas características indicadas pelo denunciante – sem camisa e de calça jeans. Ao perceber a presença da guarnição, ele abandonou a TV e tentou fugir, mas foi perseguido e alcançado. Com ele, os militares apreenderam 19 porções de cocaína e 8 de maconha, já embaladas para comercialização.

O suspeito foi identificado como Maycon Jhonata Gomes, de 31 anos, ex-detento. Em consulta, os policiais constataram que ele possui antecedentes por roubo, furto e violência doméstica. Durante a ocorrência, uma testemunha se apresentou e informou que o jovem é conhecido na região pela prática de tráfico de drogas, furtos e roubos.

“Maconha” foi preso por tráfico de drogas e apresentado no Ciosp do Pacoval, junto com o material apreendido e a televisão, marca Toshiba, seminova, que a polícia suspeita ter sido furtada ou trocada por entorpecentes.