Após 10h de viagem, musicista chora de emoção ao se apresentar pela 1ª vez na Expofeira

Integrante da banda da Escola Estadual Joaquim Nabuco, de Oiapoque, ela emocionou o público ao mostrar sua dedicação e talento, em uma experiência inédita longe de sua cidade.

Por RODRIGO DIAS

Para Raygane Larhem, de 29 anos, a noite da última quarta-feira (3) foi mais que uma apresentação musical: foi a consagração de um sonho. Integrante da banda da Escola Estadual Joaquim Nabuco, de Oiapoque, ela não conteve as lágrimas ao participar pela primeira vez do Festival de Bandas e Fanfarras da 54ª Expofeira do Amapá. A jornada até Macapá foi longa — mais de 10 horas de ônibus — para subir ao palco na 3ª edição do evento.

Raygane, que começou a tocar surdo este ano, falou à reportagem logo após a apresentação. Apesar do cansaço da viagem, a banda chegou determinada.

“Viemos com a esperança de conquistar um lugar de destaque. Confiamos em Deus e na união do nosso grupo”, contou.

Ela destacou ainda a importância da participação no festival, que oferece estrutura e experiências que não estão disponíveis em sua cidade.

“A experiência tem sido singular. Em Oiapoque não dispomos dos mesmos recursos. Estar aqui já é uma vitória. Vale a pena? Sem dúvida: cada segundo, cada hora de ensaio, todo o esforço valem a pena. Estou emocionada, pois é uma experiência inédita”, desabafou.

O Festival de Bandas e Fanfarras reúne, em dois dias, 20 grupos de diferentes municípios do Amapá. Segundo a secretária de Educação, Sandra Casimiro, o objetivo é “oportunizar esses talentos”, permitindo que jovens como Raygane mostrem sua paixão pela música. Os vencedores nas categorias fanfarra simples, percussão e marcial recebem premiação em dinheiro.