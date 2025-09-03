Após diálogo, governo do Amapá recebe 60 investidores de petróleo e gás em almoço

Por SELES NAFES

Cerca de 60 grandes investidores dos setores de gás, petróleo e transportes participaram, nesta quarta-feira (3), de um almoço com o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o vice-governador Teles Júnior (PDT) e representantes do setor privado local. A proximidade da expedição do licenciamento da Petrobras sinalizou para as empresas que chegou a hora de avaliar grandes aportes no estado.

Entre os visitantes, esteve o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci. Os empresários assistiram a uma apresentação do presidente da Agência Amapá de Desenvolvimento, Wandenberg Pintaluga, que destacou as condições estratégicas do estado para receber investimentos.

“Esse encontro é uma oportunidade de mostrar ao Brasil que o Amapá tem condições de receber investimentos estruturantes, com segurança jurídica e grande potencial de retorno para quem acredita em nosso estado”, afirmou Pintaluga.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Jayme Henrique Ferreira, também reforçou a importância da segurança jurídica. Já o vice-governador Teles Júnior ressaltou que o governo vem ampliando a qualificação de mão de obra para atender às futuras empresas que se instalarão no estado, lembrando que 50% da população é formada por jovens de até 27 anos.

“O Amapá é a nova fronteira do desenvolvimento econômico brasileiro. O ambiente de negócios extremamente favorável está sendo possível pela equação de fatores como a segurança política, ambiental e jurídica. O Amapá fez o seu dever de casa e está pronto para receber investidores para abrir novas empresas e, a partir desses novos negócios, gerar mais empregos e qualidade de vida para a população”, afirmou o governador Clécio Luís.

Uma comitiva formada por grande parte dos investidores confirmou presença na 54ª Expofeira, com visitas programadas para hoje e amanhã.